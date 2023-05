Ricercata da anni in Italia, rintracciata in Estonia e arrestata

(ANSA) - PERUGIA, 02 MAG - E' stata rintracciata in Estonia ed arrestata, dopo una serie di indagini dei carabinieri di Terni, una giovane donna nigeriana ricercata da anni per spaccio di stupefacenti.

Nella serata del primo maggio, i militari del nucleo investigativo del comando provinciale di Terni hanno dato esecuzione ad un mandato di arresto europeo emesso dalla Corte di appello di Roma nei confronti della giovane, di 26 anni, da anni irreperibile sul territorio nazionale.

Gli investigatori avevano da tempo avviato le indagini per la ricerca della stessa, destinataria di un provvedimento definitivo a un anno e otto mesi di reclusione, oltre a dover pagare la somma di 8.000 euro, per il reato di spaccio di stupefacenti, commesso a Rieti tra il 2018 e 2019. Sulla vicenda i carabinieri di Terni avevano investigato nell'ambito di una più ampia attività di indagine.

La giovane è stata rintracciata a Tallinn nel novembre 2022 e i militari di Terni avevano di conseguenza chiesto alla Corte di appello di Roma il provvedimento internazionale necessario per la cattura della stessa fuori dall'Italia.

La Corte, ravvisando i requisiti necessari, ha provveduto all'emissione del provvedimento, che ha consentito il trasferimento della ventiseienne, in aereo, a Roma, accompagnata dal servizio di cooperazione internazionale di polizia.

Ad accoglierla all'aeroporto di Fiumicino ha trovato i militari del nucleo investigativo che le hanno notificato il provvedimento, insieme al personale della polizia di frontiera.

La giovane è stata quindi condotta al carcere di Roma-Rebibbia dove sconterà la sua pena. (ANSA).