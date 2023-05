Ilaria Vagni 1/o arbitro alla finale scudetto maschile di Volley

(ANSA) - PERUGIA, 02 MAG - Ilaria Vagni di Perugia dirigerà, come primo arbitro, la sua prima finale scudetto maschile di pallavolo.

E' la prima volta che una donna dirige la finale scudetto maschile italiana come primo arbitro.

Impossibilitata fino ad ora, solo per la presenza della Sir Perugia nelle finali degli anni precedenti, Ilaria era sempre stata designata per le finali scudetto femminili. Ora la commissione nazionale l'ha subito indicata per gara 2 della serie finale di scudetto maschile tra Lube Civitanova e Trentino Volley che sarà giocata giovedì 4 maggio 2023 alle ore 20,30 a Civitanova Marche.

Ilaria Vagni, già tra i Top Referees della Cev, quest'anno ha iniziato a dirigere anche le gare di Champions League e la commissione europea l'ha designata, il prossimo 20 maggio 2023, per la finale di Champions League a Torino.

"Un vero fiore all'occhiello per la FIPAV Umbria. Ilaria Vagni - ha commentato il presidente del comitato della Federazione italiana pallavolo Umbria Giuseppe Lomurno - è un esempio per i tanti giovani che iniziano ad arbitrare e vogliono arrivare ai massimi livelli come lei. Vale la pena ricordare che per arrivare a questi livelli ci vogliono tanti sacrifici ed alla fine tante soddisfazioni".

"Questa prima finale scudetto maschile - ha detto Ilaria Vagni - la dedico a me stessa, per tutto il lavoro che c'è dietro, per la mia famiglia, che mi ha sempre supportato e a volte anche sopportato, per i miei colleghi, quelli veri, che mi hanno aiutato a crescere. Per chi ci ha creduto e mi ha dato una possibilità. E anche a chi non l'ha fatto, perché inconsapevolmente mi ha reso più forte". (ANSA).