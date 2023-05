Giuseppe Conte giovedì 4 maggio a Terni

(ANSA) - TERNI, 02 MAG - Il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, sarà a Terni giovedì 4 maggio alle ore 18.30 per incontrare il candidato sindaco Claudio Fiorelli.

Il presidente Conte - spiega una nota del M5s - arriverà in via Giuseppe Petrucci e attraverserà corso Tacito per arrivare presso la sede elettorale di Largo Elia Passavanti dove alle 18.30 circa risponderà alle domande dei giornalisti.

"Grazie alla competenza e alla determinazione di Giuseppe Conte - dice il candidato sindaco del Polo alternativo, Claudio Fiorelli - nel momento più duro della pandemia l'Italia ha potuto portare a casa 209 miliardi di euro per la ripartenza e la ricostruzione del Paese che adesso rischiano di essere gettati al vento per l'incapacità del governo Meloni. Facendo appello alla medesima tenacia che ha caratterizzato l'azione del presidente Conte, se sarò eletto sindaco mi prenderò cura della salute dei ternani, aggravata da una situazione ambientale sempre più critica per la sempre maggiore presenza di fattori inquinanti e per lo smantellamento continuo della sanità pubblica nel ternano portava avanti dalle politiche regionali.

La nostra coalizione rappresenta l'unica vera alternativa di cambiamento rispetto a chi cerca in tutti i modi di favorire gli interessi della sanità privata a scapito di quella pubblica".

