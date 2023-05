Sindacati nelle zone del sisma per il Primo maggio in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 01 MAG - Cgil, Cisl e Uil dell'Umbria hanno scelto Umbertide e le zone dell'Umbria colpita dal recente terremoto, il 9 marzo scorso, per la manifestazione regionale del Primo maggio.

"Siamo ad Umbertide - ha spiegato prima dell'inizio del corteo la segretaria generale della Cgil Umbria, Maria Rita Paggio - perché questo territorio è stato colpito da un sisma che pur non avendo per fortuna causato vittime comunque ha creato grandissime difficoltà a tante persone, che sono costrette a stare fuori dalla proprie abitazioni, molte delle quali non hanno ancora un'autonoma sistemazione".

Queste persone hanno quindi "bisogno di un'attenzione costante - ha aggiunto - che noi insieme a Cisl e Uil abbiamo voluto segnalare anche in questa occasione perché il primo maggio è il giorno del lavoro e del riscatto". (ANSA).