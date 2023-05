Paggio (Cgil), lavoro sia uno strumento di riscatto sociale

(ANSA) - PERUGIA, 01 MAG - "Abbiamo bisogno del lavoro come strumento di riscatto mentre oggi purtroppo il lavoro troppo spesso è mortificato, lavoro precario, lavoro povero, lavoro che mette i giovani in una condizione di grandissima difficoltà.

Abbiamo bisogno di far ripartire il lavoro come strumentodi riscatto sociale". Lo ha detto la segretaria generale della Cgil Umbria, Maria Rita Paggio, in occasione della manifestazione del Primo maggio a Umbertide.

"Lo vogliamo fare - ha continuato - lottando contro gli infortuni sul lavoro che già in questi primi mesi dell'anno hanno prodotto tre vittime in Umbria; vogliamo farlo aumentando i salari, dando dignità alla qualità del lavoro, contrastando gli appalti e subappalti a cascata, cercando di garantire situazioni di sicurezza nei luoghi di lavoro e ripristinando la condizione per esempio di presenza di ispettori del lavoro in numero adeguato, piuttosto che quello che ha scelto di fare il governo, che è di addirittura costringere gli ispettori del lavoro, quei pochi che ci sono, a comunicare preventivamente i propri controlli. Insomma una situazione che contrastata con forza. Chiediamo una riforma fiscale in grado di restituire la progressività nell'imposizione e l'equità nell'imposizione perché purtroppo chi lavora ha tassazioni che arrivano anche al 40 per cento, chi vive di rendita paga se va bene il 20 per cento".

"Noi - ha aggiunto - vogliamo che ci sia rispetto per chi lavora, chiediamo che ci siano condizioni di welfare adeguate, innanzitutto nel campo della sanità. Una sanità che è stata messa in grandissima difficoltà in questi anni. Il Def prevede una strutturale diminuzione in percentuale sul Pil della spesa sanitaria, il che significa costringere le persone a rivolgersi alla sanità privata. In Umbria questa condizione sta diventando un'emergenza sociale". "E' una condizione di lavoro che vede gli occupati in sanità in numero sempre più ridotto in una situazione di grandissima difficoltà. Abbiamo bisogno di cambiare rotta, lo vogliamo fare con determinazione. Questa Regione non vuole ascoltare, noi la costringeremo a farlo. Come vogliamo costringere il governo ad ascoltarci, per questo vi invitiamo tutti il 6 maggio alla manifestazione di Bologna".

