Migranti, in 290 lasciano Lampedusa

(ANSA) - PERUGIA, 30 APR - Novanta dei 1.809 migranti, ospiti dell'hotspot di Lampedusa, sono stati imbarcati sul pattugliatore della Guardia di finanza che sta facendo rotta verso Augusta (Sr). Nella tarda mattinata di domenica, con il traghetto di linea per Porto Empedocle, trasferiti altri 200 migranti che, dopo lo sbarco, andranno 63 in Puglia, 40 in Abruzzo, altrettanti in Liguria, 27 in Umbria e 10 in Basilicata.

A disporre i nuovi trasferimenti, per cercare di alleggerire le presenze nell'hotspot di Lampedusa che può ospitare al massimo poco meno di 400 persone, è stata la Prefettura di Agrigento, d'intesa con il Viminale. Durante la notte, peggiorate le condizioni del mare, non si sono registrati sbarchi. (ANSA).