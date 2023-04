Il Primo maggio corteo dei sindacati a Umbertide

(ANSA) - PERUGIA, 30 APR - Umbertide ospiterà la manifestazione regionale del Primo maggio di Cgil, Cisl e Uil dell'Umbria. Una scelta non solo legata alla grande tradizione della festa dei lavoratori nella città altotiberina, ma soprattutto alla volontà dei sindacati di dare un forte messaggio di vicinanza e solidarietà alle popolazioni colpite dal recente sisma.

Il concentramento è previsto alle ore 9.15 in piazza Gramsci (di fronte alla stazione) da dove partirà il corteo storico, con la tradizionale sfilata dei mezzi agricoli, fino a piazza del Mercato, dove si terranno i comizi del segretari generali Maria Rita Paggio (Cgil), Angelo Manzotti (Cisl) e Maurizio Molinari (Uil).

Annullato invece causa maltempo il Primo maggio di Perugia al percorso verde di Pian di Massiano.

Molte altre iniziative si svolgeranno in tutta l'Umbria da Terni (ore 18.00, piazza della Pace) a Città di Castello (concerto a palazzo Bufalini, ore 10.30), e ancora Marsciano (9.30 piazza Carlo Marx), Gubbio (9.30 piazza Quaranta Martiri), Gualdo Tadino (9.30 piazza Martiri della Libertà), Passignano (15.00 via Primo Maggio) e Tavernelle (9.30 piazza Mazzini). (ANSA).