Cagliari torna alla vittoria,2-1 alla Ternana e quinto posto

(ANSA) - CALIARI, 30 APR - Il Cagliari torna alla vittoria (2-1) dopo tre pareggi e una sconfitta. Decisivo nella ripresa Zappa, dopo il botta e risposta nei primi dodici minuti tra Deiola e Partipilo. Ora la squadra di Ranieri, aspettando però le partite delle rivali, è al quinto posto a due lunghezze dal Sudtirol che occupa la quarta posizione. Un successo che scaccia la crisetta: il secondo tempo dimostra che il Cagliari a livello caratteriale c'è.

In questo senso buona la prova di Nandez, trascinatore soprattutto nella ripresa. Oltre che autore dell'assist per Deiola che ha sbloccato la gara. Un minuto per ricordare il presidente della doppia promozione dalla C alla A Tonino Orrù.

Poi al 4' il Cagliari passa in vantaggio lasciando pensare a una gara facile facile: Deiola, primo gol stagionale, infila sotto porta su cross da destra di Nandez. Lo stesso uruguaiano si mangia il gol del raddoppio, poi al 12' la Ternana pareggia con Partipilo: bello il diagonale, ma difesa rossoblu (con la maglia celebrativa in onore di Sant'Efiso) ferma.

Nella ripresa Ranieri come un professionista di poker che ha poco gioco, cambia quattro uomini contemporaneamente per dare la scossa. E, dopo qualche titubanza iniziale, ci riesce: al quarto d'ora Barreca lavora bene una palo sulla sinistra, poi Luvumbo e Lapadula fanno passare la sfera sul lato opposto: lì è pronto Zappa (terzo gol della stagione) a mettere dentro.

Cagliari che potrebbe anche chiudere la partita: ad Altare, Rog e Lapadula manca il tocco decisivo. Tre ottime occasioni sfumate che costringono il Cagliari a soffrire sino alla fine.

Per esempio quando Radunovic deve volare come Superman per andare a prendere un tiro da fuori di Falletti.

Pareggio invece per il Perugia. Spal-Perugia 1-1 per la 35/a giornata di Serie B. Ospiti in vantaggio con Casasola al 12' pt, pari dei ferraresi con Moncini su rigore al 17' st. (ANSA).