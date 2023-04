Bonaccini a Terni il 2 maggio per il candidato sindaco Kenny

(ANSA) - PERUGIA, 29 APR - Martedì 2 maggio il presidente del Partito Democratico Stefano Bonaccini sarà a Terni per sostenere la corsa a sindaco di José Maria Kenny. Presso l'Hotel Michelangelo, alle ore 20.30 è in programma un dibattito sui temi della sanità. Lo annuncia lo stesso candidato sindaco in una nota (ANSA).