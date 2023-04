Verini, "chiesti al Dap interventi per le carceri umbre"

(ANSA) - PERUGIA, 28 APR - Il senatore Pd Walter Verini ha reso noto di avere avuto un colloquio telefonico con il capo del Dap (Dipartimento amministrazione penitenziaria) Giovanni Russo al quale ha "rappresentato la situazione delicatissima che si vive nelle carceri umbre. Episodi di violenza che si ripetono, frequenti episodi di autolesionismo da parte dei detenuti, mancanza di copertura di organici della Polizia e di altre figure professionali, presenza sempre più critica di detenuti particolarmente problematici e con problemi psichiatrici".

"Nei giorni scorsi - ricorda Verini in una sua nota - ho potuto ancora una volta toccare con mano questa realtà, visitando il carcere di Spoleto, come recentemente era accaduto a Capanne di Perugia, Terni e nello stesso carcere di Orvieto. Ho riscontrato da parte del capo del Dap attenzione e impegno a dare risposte".

"Sappiamo - osserva - che le criticità non sono solo nelle carceri umbre, ma nella regione la situazione si è fatta davvero grave. Occorrono risposte rapidissime. Che il Dap dovrà dare ma che dovranno fornire anche e soprattutto il Governo e il ministro Nordio, che anche sul tema del sovraffollamento e dell'ordinamento penitenziario brilla per inerzia e inconcludenza". (ANSA).