Salvini, 'impegno per potenziare le infrastrutture umbre'

(ANSA) - PERUGIA, 28 APR - "Il potenziamento del sistema infrastrutturale è prerogativa indispensabile per il rilancio del tessuto imprenditoriale e industriale umbro e per attrarre nuove opportunità di sviluppo". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini che a Terni ha incontrato gli imprenditori del territorio insieme alla presidente Donatella Tesei, al segretario regionale Virginio Caparvi e al vicesegretario Valeria Alessandrini.

"Un confronto - spiega una nota della Lega - impostato sulla necessità di dare vita ad azioni significative per la crescita della città di Terni e della regione Umbria, ragionando sull'implementazione strategica dei collegamenti viari e ferroviari".

"Stiamo lavorando - ha detto Matteo Salvini recependo le criticità palesate dagli imprenditori ternani - per sbloccare i cantieri, superare gli ostacoli burocratici, velocizzare le procedure e finanziare opere di fondamentale importanza rimaste troppo a lungo nei cassetti".

Salvini ha ricordato il recente sblocco dei finanziamenti per la realizzazione della variante di Monte Romano sull'asse Rieti-Terni-Orte-Civitavecchia, con risvolti positivi per le imprese e le industrie del territorio che necessitano di collegamenti veloci ed efficienti con il porto. "È solo uno dei tanti progetti - ha ribadito il vicepremier Salvini - che vogliamo realizzare nei prossimi anni". (ANSA).