Pugno a un poliziotto da un detenuto nel carcere di Spoleto

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 28 APR - Si è consumata nel carcere di Spoleto "l'ennesima aggressione ad un appartenente alla polizia penitenziaria", con un detenuto che ha dato un pugno a un agente, poi trasportato in ospedale per essere medicato.

"Nonostante le sei aggressioni e minacce ad altrettanti poliziotti perpetrate in due mesi da un detenuto di origini arabe di 27 anni, e nonostante le reiterate richieste di trasferimento poste in essere dalla direzione carceraria di Spoleto al Provveditorato di Firenze e al Dap, abbiamo assistito all'ennesimo episodio violento ai danni della Polizia Penitenziaria", denuncia Fabrizio Bonino, il segretario del Sappe Umbria, Sindacato autonomo polizia penitenziaria "Questo endemico e colpevole lassismo da parte dell'Amministrazione penitenziaria sta portando all'implosione anche del carcere di Spoleto - prosegue, in una nota - affollato da soggetti psicopatici, per la maggior parte arrivati dalla Toscana, che destabilizzano l'ordine e la sicurezza interna dell'istituto e che stanno causando la convalescenza di tanti poliziotti penitenziari aggrediti, aggravando una già critica situazione dovuta alla carenza organica".

Bonino sottolinea: "Quello che temevamo è nuovamente e puntualmente accaduto a danno di un sovrintendente e l'aggressore è lo stesso detenuto che la settimana scorsa aveva distrutto il reparto detentivo all'ospedale di Terni". Il sovrintendente nonché vice segretario regionale del Sappe, "è stato colpito con un pugno al volto e trasportato, con il 118, all'ospedale di Spoleto. E' stato dimesso dopo i doverosi accertamenti con sette giorni di prognosi iniziale. Ora basta.

Occorrono interventi quando necessitano e non dopo il verificarsi di casi così gravi".

Donato Capece, segretario generale del Sindacato autonomo polizia penitenziaria, ribadisce che "servono soluzioni politiche: espellere gli stranieri detenuti in Italia, per fare scontare loro la pena nelle carceri dei Paesi di origine, potrebbe già essere una soluzione, come anche prevedere la riapertura degli ospedali psichiatrici giudiziari dove mettere i detenuti con problemi psichiatrici, sempre più numerosi, oggi presenti nel circuito detentivo ordinario". (ANSA).