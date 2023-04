Presidente Angsa Umbria Cavaliere al Merito della Repubblica

(ANSA) - PERUGIA, 28 APR - Paola Carnevali Valentini, presidente di Angsa Umbria (Associazione nazionale genitori persone con autismo), è stata insignita del titolo di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. Il riconoscimento arriva dopo anni di impegno per la tutela dei diritti delle persone con sindrome autistica. Paola Carnevali Valentini, madre di Marco, ragazzo nello spettro, è la fondatrice, insieme ad un gruppo di persone, di Angla Umbria, nata ormai oltre venti anni fa, nel 2001.

Tra le attività realizzate, incontri, convegni e seminari, anche di frontiera per il panorama umbro; la progettazione, a partire dal 2007, di strutture diurne socio-riabilitative e l'inaugurazione, nel 2010, di un centro diurno semiresidenziale, La Semente a Limiti di Spello, per le autonomie e la formazione professionale dei giovani e adulti con autismo, che ad oggi conta 17 utenti provenienti anche da fuori regione. Nel 2016 è stato aperto poi il centro "Up!", struttura socio-educativa dedicata ai minori a Santa Maria degli Angeli, creata per promuovere e attuare progetti educativi con metodologia cognitivo comportamentale e che ad oggi conta 25 ospiti attivi.

Tutti servizi che, nonostante il Covid-19, non si sono mai fermati, garantendo il supporto alle famiglie e agli utenti. Si tratta inoltre di realtà che generano lavoro: occupa anche cinque lavoratori svantaggiati e sono 25 gli occupati, tra medici, psicologi, pedagogisti, educatori, personale amministrativo e staff. (ANSA).