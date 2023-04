"Combattere la mafia educando i giovani alla legalità"

(ANSA) - PERUGIA, 28 APR - Maria Falcone, docente, attivista e presidente della "Fondazione Falcone, ha incontrato nell'Aula Magna del Rettorato dell'Università degli Studi di Perugia, gli studenti e studentesse dell'Ateneo e delle scuole superiori del territorio parlando loro di "Legalità: un impegno civile".

Presenti all'incontro anche il rettore Maurizio Oliviero, il procuratore della Repubblica di Perugia, Raffaele Cantone e il direttore Rai Umbria, Giovanni Parapini. L'incontro si colloca nell'ambito della collaborazione tra Rai Umbria e l'Università degli Studi di Perugia con il progetto "Ripartiamo dai Territori". Presenti tutte le istituzioni del territorio. Hanno portato i loro saluti la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, e il prefetto di Perugia, Armando Gradone. A moderare l'incontro è stato il caposervizio della Tgr Umbria, Alessandro Buscemi. La professoressa Falcone, rivolgendosi in particolare ai giovani presenti in sala, ha raccontato il perché del suo incessante impegno, a partire dalla morte del fratello Giovanni, nel proseguire idealmente la lotta contro la cultura della mafia. "So che i giovani sono curiosi - ha affermato - e hanno bisogno di sentire la verità. La morte di Giovanni, e poche settimane dopo quella di Paolo Borsellino, furono per l'Italia tutta le 'Torri gemelle' dello Stato italiano. Vorrei far capire a voi ragazzi che siete lontani dalla Sicilia che la mafia non è poi tanto lontana da qui. È un problema di tutti".

L'impegno della Fondazione Falcone, nata a ridosso di quei tragici eventi, è stato da sempre incentrato sul contrasto a quella mentalità mafiosa o comunque connivente che permette ai criminali di agire. "Nei nostri colloqui familiari - ha ricordato Maria Falcone - Giovanni diceva che la mafia non è soltanto un fatto criminale, è un fatto culturale, è un fatto di una società che non dico che appoggi, ma che comunque è indifferente e che permette alla mafia di proliferare". (ANSA).