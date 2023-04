Pallavolo: si separano Perugia e Anastasi

(ANSA) - PERUGIA, 27 APR - Si separano le strade di Andrea Anastasi e della Sir Safety Susa Perugia, attualmente impegnata nel mini playoff per la conquista di un posto in Challenge Cup.

L'ha annunciato la società perugina con una nota. "Andrea Anastasi non sarà riconfermato quale tecnico del team bianconero nella prossima stagione".

Il presidente Gino Sirci ha motivato la scelta spiegando che per il ruolo di allenatore "stiamo valutando altre opzioni". Il presidente del club pallavolistico ha voluto "ringraziare Anastasi per il prezioso lavoro svolto, per la collaborazione prestata e per il contributo dato in questa stagione che ci ha visto conquistare la Supercoppa Italiana ed il Mondiale per Club, due nostri importanti obiettivi".

In conclusione Sirci ha aggiunto che "resta la stima di tutti noi, società e staff, nei suoi confronti ed auguriamo ad Andrea le migliori fortune umane e professionali".

La Sir, dopo aver chiuso da imbattuta la regular season, è uscita dai playoff per la conquista dello scudetto ai quarti. Il club ha dovuto dire addio anche alla corsa verso la Champions League. L'ultima occasione per un posto in Europa è quella della Challenge Cup. I Block Devils stanno disputando in questi giorni il mini playoff per il quinto posto, che concede l'accesso alla competizione. (ANSA).