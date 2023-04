In primo piano con costumi medioevali, ritratti da Sproviero

(ANSA) - PALERMO, 27 APR - "Ho realizzato queste immagini nel comune di Monteleone di Spoleto in provincia di Perugia a 978 metri sul livello del mare. Ero affascinato dalla storia e dalle tradizioni dei pochi abitanti della cittadina, che nei mesi estivi, per il clima gradevole e fresco sono meta di moltissimi romani che hanno le seconde case proprio nella città. Mi è piaciuto ritrarre alcuni abitanti del posto con i costumi della sfilata del corteo storico che si tiene il 15 agosto di ogni anno". Gli scatti del fotografo originario di Caltanissetta, ma residente in Umbria, Filippo Sproviero sono stati adesso pubblicati in un libro dal titolo "Lcs Lana, cotone, Lino, Seta". In primo piano uomini, donne e bambini ritratti in posa con indosso costumi medioevali, "frutto di una tradizione risalente alla metà del '500", aggiunge Sproviero . L'autore dei testi che affronta il tema del doppio sono di Fabio Bitetto. "Il termine - scrive - doppelganger fu utilizzato per la prima volta nel romanzo Siebekans di Jean Paul, del 1796: una sorta di viaggio onirico che descrive perfettamente il mescolarsi della vita reale con il sogno". (ANSA).