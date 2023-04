A Calvi 'Storie da cantastorie'

(ANSA) - PERUGIA, 27 APR - Si intitola 'Storie da cantastorie' il nuovo spettacolo di Ljuba Scudieri che domani, venerdì 28, alle 21.00, debutterà al Teatro degli occhi di Calvi dell'Umbria, con repliche sabato alle 18.30 alla Collegiata di Otricoli e domenica alle 17.30 al Teatro spazio fabbrica di Lugnano in Teverina. Nel solco della tradizione dei trovatori, degli aedi, dei cantastorie di un tempo, 'Storie da cantastorie' vuole proporsi come uno spettacolo teatrale, un continuum di racconti ispirati alle biografie di personaggi dell'Umbria e della Sabina, intrecciate con leggende provenienti da diverse tradizioni orali: dal Sud Italia al Messico. La figura del cantastorie è il filo rosso dello spettacolo nel quale Scudieri, attrice-narratrice e antropologa, narrerà accompagnata dai suoni del musicista, cantore e compositore Sergio Santalucia. "La nostra - spiega l'autrice - è una collaborazione che dura da circa vent'anni, dal primo incontro in un festival di teatro in Basilicata, terra d'origine di Sergio. L'obiettivo è quello di trasformare delle narrazioni raccolte sul campo in un prodotto teatrale accessibile al grande pubblico alla maniera dei cantastorie di un tempo: alle famiglie come ai ragazzi delle scuole attraverso un linguaggio popolare ma non banale, frutto di un rigoroso lavoro di ricerca sia dal punto di vista della memoria orale che da quello musicale uniti alla capacità (ci si augura) di far viaggiare e sognare gli spettatori". Lo spettacolo è una produzione dell'associazione Laura e Morando Morandini, realizzata con il contributo della Fondazione Carit. (ANSA).