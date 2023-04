Senza patente tenta di investire carabiniere, arrestato

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 26 APR - E' stato arrestato dai carabinieri per tentativo di omicidio e messo ai domiciliari un trentottenne accusato di avere cercato di investire uno dei militari a un posto di controllo a Palazzo, una frazione di Assisi. Dagli accertamenti è emerso che l'uomo era privo della patente di guida perché gli era stata revocata circa dieci anni fa.

Secondo la ricostruzione dell'Arma, il trentottenne per sottrarsi al controllo si è prima fermato e poi, con una manovra "fulminea", ha accelerato per allontanarsi. A quel punto uno dei carabinieri gli ha imposto di fermarsi ma l'uomo lo ha puntato con l'auto - sempre secondo la ricostruzione accusatoria - cercando di investirlo senza però riuscirci perché il militare si è tuffato a terra al margine della strada. E' così cominciato un inseguimento in auto e il trentottenne è stato bloccato.

Il gip ha poi convalidato l'arresto ed ha disposto per l'uomo la misura cautelare degli arresti domiciliari. (ANSA).