Sangiuliano, in musei e siti archeologici numeri pre-Covid

(ANSA) - TERNI, 26 APR - "La cultura è fondamentale e in questi giorni abbiamo registrato cifre davvero importanti di visite ai nostri parchi archeologici e musei. Numeri superiori a quelli che avevamo prima della pandemia": lo ha sottolineato il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano a Terni per una serie d'incontri.

Sangiuliano ha tra l'altro visitato il polo museale del Caos insieme all'assessore regionale Paola Agabiti e quindi ha raggiunto a piedi la Bct e infine un hotel cittadino per un'iniziativa politica legata alla candidatura di Orlando Masselli, centrodestra, a sindaco di Terni. "Non conoscevo questo museo e l'ho apprezzato, è ben allestito e con un percorso davvero interessante" ha il ministro.

Per Sangiuliano le presenze nei siti archeologici e ai musei testimoniano "una rinnovata attenzione nei confronti dell'immaginario italiano e dei musei". "Che io ho definito - ha aggiunto - la 'geografia identitaria della nazione'. A Terni si può fare tantissimo perché è una bellissima città e si trova al centro di una regione fondamentale per la cultura italiana.

L'Umbria è stata la culla di tanti artisti e di tante testimonianze artistiche. Il nostro dovere è spendere bene, e lo stiamo facendo come ministero della cultura, i fondi del Pnrr e mettere a disposizione anche della città di Terni altre risorse, affinché possa diventare, come merita di essere per le sue bellezze, un grande attrattore di turismo con risvolti positivi sociali, economici e lavorativi. Se anche in questo impegno si può richiamare la figura di San Valentino, ben venga". (ANSA).