Salvini, purtroppo centrodestra va diviso in alcune città

(ANSA) - TERNI, 26 APR - "In altre città purtroppo, e dico purtroppo, il centrodestra va diviso perché qualcuno ha preferito la scelta solitaria mentre a Terni è unito ed è un mio orgoglio": il segretario della Lega Matteo Salvini ha commentato così la candidatura a sindaco di Orlando Masselli, FdI, anziché dell'uscente e leghista Leonardo Latini. Lo ha fatto a margine di un'iniziativa nella città umbra.

Alla domanda dei giornalisti se avesse rimpianti per la non ricandidatura di Latini, Salvini ha risposto: venerdì vado al concerto di Max Pezzali e adoro 'nessun rimpianto, nessun rimorso'". "Non amo mettere bandierine - ha sottolineato Salvini-, le lascio agli altri. Io lavoro per unire". (ANSA).