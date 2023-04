Salvini lancia la ricandidatura di Tesei alla Regione Umbria

(ANSA) - TERNI, 26 APR - "Come noi abbiamo fatto una scelta d'amore per il centrodestra unito (per il candidato sindaco a Terni - ndr) sono convinto che sul nome di Donatella Tesei non ci sarà alcun tipo di problema": ha di fatto lanciato la ricandidatura dell'attuale presidente della Regione Umbria, Matteo Salvini, il segretario della Lega che ha partecipato a un'iniziativa elettorale a Terni. Con accanto l'attuale governatrice.

Rispondendo ai giornalisti Salvini ha parlato di "orgoglio per lavoro di Tesei e della sua squadra in Regione dopo decenni di inchieste e di problemi della sinistra".

"Sono convinto che questi mesi (quelli che mancano per le regionali - ndr) saranno riempiti di contenuti e non di polemiche" ha detto ancora Salvini. (ANSA).