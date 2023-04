Salvini, a Terni fatta una scelta d'amore per la città

(ANSA) - TERNI, 26 APR - "A Terni abbiamo fatto una scelta d'amore per la città e di responsabilità per il centrodestra unito": il segretario della Lega Matteo Salvini lo ha detto a margine di un'iniziativa elettorale nella città umbra dove a maggio si voterà per le comunali. Lo schieramento ha scelto come candidato sindaco Orlando Masselli, di Fratelli d'Italia, al posto dell'uscente Leonardo Latini, del carroccio, che si era detto disponibile a un secondo mandato.

"Non abbiamo voluto impuntarci - ha detto Salvini - e sono orgoglioso del lavoro fatto in questi cinque anni dopo i disastri lasciati dalla sinistra che aveva lasciato debiti e una città ferma. Terni è ripartita nonostante gli anni terribili che abbiamo vissuto e il centrodestra è unito. Sono orgoglioso del lavoro che donne e uomini della Lega hanno portato avanti e non vedo l'ora che arrivi il momento del voto. I ternani potranno scegliere se andare avanti e proseguire nel cambiamento o tornare indietro. E - ha concluso Salvini - non ho dubbi sulla scelta". (ANSA).