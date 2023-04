Regione approva piano abbattimento liste attesa in sanità

(ANSA) - PERUGIA, 26 APR - La Giunta regionale ha approvato una delibera relativa al Piano operativo straordinario di recupero delle liste di attesa, volto all'abbattimento delle prestazioni sospese e al loro futuro contenimento.

Secondo la Regione gestire le liste di attesa rappresenta una sfida per tutti i servizi sanitari umbri e attese "significative sono presenti da anni, tanto che in passato sono stati adottati molteplici provvedimenti tesi a contenere proprio i tempi di attesa".

"Lo stato di emergenza Covid, che ha colpito la Nazione ad inizio 2020 - si legge in una nota di Palazzo Donini -, ha certamente acuito il problema. Le crisi epidemiche che si sono susseguite, infatti, hanno portato ad adottare misure volte al contenimento della diffusione virale tra cui la sospensione di tutte le attività programmabili, la garanzia delle attività indicate come non procrastinabili e la adozione di procedimenti di sicurezza che hanno visto come risultati l'aumento dei tempi delle singole prestazioni".

A fine aprile 2022, terminata l'emergenza, le prestazioni in sospeso erano circa 76 mila mentre oggi risultano circa 74 mila.

"Occorre, quindi, abbattere lo stock di prestazioni accumulate - sostiene ancora la Regione -, gestendo nel contempo le nuove richieste della cittadinanza". (ANSA).