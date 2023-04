Prisco, vigili fuoco a Todi dopo 41 anni da rogo Vignola

(ANSA) - TODI (PERUGIA), 26 APR - "Questa opera non restituirà le vittime di palazzo Vignola, ma sarà un legame indissolubile tra i vigili del fuoco e la città di Todi": è quanto ha detto il sottosegretario al ministero dell'Interno, Emanuele Prisco, partecipando stamani alla posa della prima pietra del nuovo distaccamento dei vigili del fuoco che sorgerà alle porte del Colle tuderte. "Questo momento arriva all'indomani del 41/o anniversario dalla strage" ha aggiunto.

"La legislazione in materia di prevenzione incendi nacque proprio a seguito dei tragici fatti di Todi e del Cinema statuto di Torino" ha detto ancora Prisco. "Dobbiamo continuare a lavorare costantemente sulla cultura della sicurezza e della prevenzione - ha sottolineato -, dobbiamo far sì che le tragedie non accadono".

Prisco ha, infine, evidenziato "il forte impulso del governo per adeguare le sedi dei vigili del fuoco". (ANSA).