Per vigile fuoco verticale su scala a 30 metri d'altezza

(ANSA) - TODI (PERUGIA), 26 APR - Un vigile del fuoco "acrobata" si è esibito stamani a Todi facendo la verticale sulla scala, a una trentina di metri di altezza e rinnovando così una vera e propria tradizione di famiglia. "È una pura esibizione ludica inventata da mio nonno Luciano, poi tramandata al mio papà Stefano, entrambi nel Corpo, e ora la porto avanti io in occasione di eventi e celebrazioni", racconta all'ANSA Roberto Diarena, in forza al comando di Perugia, in occasione della prima pietra del nuovo distaccamento locale. "Tutto nacque per una scommessa che mio nonno fece con i suoi colleghi" aggiunge.

"Mio nonno - sèiega ancora Diarena - disse che sarebbe salito in cima alla scala e si sarebbe messo in verticale e così fece.

Poi il testimone è passato a papà ed ora mi ritrovo io a portare avanti questa tradizione. Ho due figli e se volessero intraprendere la professione del vigile del fuoco ne sarei felice, magari portando avanti anche questa esibizione".

Diarena tiene a precisare che "la verticale viene eseguita in tutta sicurezza: "quando salgo in cima alla scala sono legato e assicurato" sottolinea.

L'esibizione consiste nel trasportare il vigile del fuoco in quota, dopo essersi posizionato proprio nella sommità della scala. Lassù allarga prima le braccia, per poi posizionarle sulla scala stessa e quindi mettersi in verticale per alcuni secondi. Il tutto sotto gli occhi attenti e ammirati dei presenti, come è accaduto stamani al termine della posa della prima pietra del nuovo distaccamento dei vigili del fuoco di Todi. (ANSA).