La Regione ha approvato il piano per contrasto alla povertà

(ANSA) - PERUGIA, 26 APR - La Giunta regionale ha adottato il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2021-2023 che mira ad attivare azioni in risposta ai bisogni sociali primari delle persone e delle loro famiglie con lo scopo di prevenire e contrastare gli elementi di esclusione, disagio e povertà. Lo ha fatto su proposta dell'Assessorato alle Politiche sociali guidato da Luca Coletto.

L'obiettivo - si legge in una nota di Palazzo Donini - sarà conseguito anche attraverso il coinvolgimento attivo e diretto dei destinatari del sistema di assistenza nei loro percorsi di inclusione sociale ed economica adottando un approccio il più possibile integrato nella programmazione dei servizi territoriali, a partire dai servizi di contrasto alla povertà.

La Regione sottolinea che il Piano è frutto di un lavoro di concertazione con il Tavolo della governance che si è riunito anche nella scorsa settimana e ora passerà al vaglio del Ministero e, una volta ottenuto parere positivo, sarà il Ministero stesso a trasferire alle Zone sociali per il primo anno 6 milioni 444 mila 958 euro, provenienti dal Fondo nazionale povertà.

Saranno finanziate attività che prevedono misure per il sostegno e l'inclusione sociale ed è previsto un potenziamento straordinario del servizio di pronto intervento sociale per la gestione delle emergenze. (ANSA).