Chiesto nuovo acceleratore lineare contro le leucemie

(ANSA) - PERUGIA, 26 APR - "Acquistare immediatamente un nuovo acceleratore lineare per la radioterapia, fondamentale per la preparazione dei pazienti malati di leucemie acute al trapianto di midollo osseo" è l'appello che arriva dai primari delle strutture complesse di Ematologia e trapianto di midollo osseo, Cristina Mecucci, di Radioterapia oncologica, Cynthia Aristei e di Oncoematologia pediatrica, Maurizio Caniglia insieme al presidente del Comitato per la vita Franco Chianelli.

Lo hanno fatto nel corso del Forum che si è tenuto al residence "Daniele Chianelli".

Il team trapiantologico dell'Ematologia di Perugia - riferisce il comitato Chianelli-, ha dimostrato, infatti, come il 75% dei pazienti affetti da leucemia mieloide acuta ad alto rischio e trapiantati da familiare parzialmente compatibile siano guariti.

Sulla base di questi risultati, si è deciso di applicare la stessa strategia anche ai trapianti da donatore familiare compatibile e da quello volontario. I risultati iniziali sono definiti ancora più eclatanti e fanno prevedere una sopravvivenza di circa il 90%. Una delle armi considerate vincenti per questo particolare trapianto è costituita anche da una particolare macchina di radioterapia. Nonostante l'impegno del personale della Radioterapia oncologica, infatti possono essere fatti solo due trapianti al mese contro un'esigenza di quattro-cinque. "Per questo - ha spiegato Mecucci - si crea una lista d'attesa di pazienti a cui non possiamo dare una data. Una condizione insostenibile anche per i medici, che lavorano incessantemente, per far fronte a situazioni drammatiche in una condizione di costante ansia e grande difficoltà".

"Non posso accettare che la vita delle persone venga messa a rischio non acquistando questo macchinario fondamentale per salvare bambini, ragazzi e adulti malati che potrebbero guarire definitivamente. Il valore della vita non ha prezzo. E noi non ci fermeremo, siamo pronti a scendere in piazza con i malati e i loro familiari" ha detto Franco Chianelli.

Il direttore il direttore generale alla Sanità della Regione Massimo D'angelo - si legge ancora nella nota - ha promesso che il macchinario sarà acquistato "al più presto". (ANSA).