Cascia ospita raduno associazione sportiva Natura a cavallo

(ANSA) - CASCIA (PERUGIA), 26 APR - Si terrà a Cascia, da venerdì 28 aprile a lunedì primo maggio, il 21/o raduno nazionale dell'associazione sportiva Natura a cavallo. Nella città di santa Rita, per tre giorni, si concentreranno così decine e decine di cavalieri e amazzoni provenienti da tutta Italia, accompagnati da famiglie e amici.

I soci di Natura a cavallo si ritroveranno nel pomeriggio di venerdì per sistemare i loro animali e poi prendere parte alla cerimonia di apertura e alla cena di benvenuto.

"Con entusiasmo - fa sapere il sindaco di Cascia, Mario De Carolis - lo scorso anno abbiamo accolto la proposta di ospitare il raduno nazionale di Natura a cavallo. Ci siamo subito messi a disposizione e da allora collaboriamo per la realizzazione dell'evento. Cascia ormai da anni è scelta come meta per tantissimi raduni e ritiri da diverse discipline sportive, compresa l'equitazione. È frutto di un lavoro costante volto alla promozione delle bellezze naturalistiche e non solo del nostro territorio. Un ringraziamento da parte mia e di tutta l'amministrazione comunale a Natura a cavallo Umbria per accogliere tutti gli iscritti nazionali in questa bellissima terra". (ANSA).