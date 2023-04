Sgarbi in visita alla Mostra dell'antiquariato di Assisi

(ANSA) - PERUGIA, 25 APR - "Noto con piacere che la mostra è ripartita con entusiasmo e in futuro non potrà che crescere ancora": sono le parole del sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi che, accogliendo l'invito ufficiale degli organizzatori di "Amab - Assisi Mostra Arte Antiquariato Bastia Umbra", ha visitato ieri sera, lunedì 24 aprile, i 74 stand allestiti nei padiglioni di Umbriafiere.

Un amico della mostra antiquaria, arrivata alla 48/a edizione, che è quindi tornato incuriosito anche dal nuovo corso che prende il via quest'anno: "Ho bei ricordi delle edizioni passate e tornare ora dopo qualche anno di stop mi fa dire che l'impresa è ripartita con slancio. Ci sono standisti di primo piano, oltre a quelli con esperienza meno compiuta ma con molta buona volontà. L'ordine degli stand è molto preciso, gli spazi destinati agli antiquari sono tutti tali da consentire di vedere le opere nel modo migliore. Nel complesso è una visita che lascia desiderio di conoscere".

Ad accompagnarlo nella visita, gli organizzatori Emo e Leonardo Antinori Petrini, che lo hanno voluto ringraziare pubblicamente per l'attenzione particolare che sta dedicando alla mostra: "Quella di Sgarbi è stata una visita piacevole e gradita soprattutto per l'incoraggiamento che ci ha dato a proseguire sulla strada intrapresa non scevra da difficoltà notevoli.

Nonostante questo, siamo determinati a portare avanti il progetto, anzi ad arricchirlo e ad articolarlo seguendo anche i consigli che ci ha dato sperando che venga a verificare i risultati nelle prossime edizioni".

La mostra andrà avanti fino al primo maggio. Orari di apertura al pubblico: feriali, dalle ore 15.00 alle ore 20.00. Sabato, domenica e festivi, dalle ore 10.00 alle ore 20.00. (ANSA).