Tesei, con il Festival del giornalismo promozione dell'Umbria

PERUGIA, 24 APR - "Ancora una volta il Festival del giornalismo ha fatto registrare numeri straordinari di pubblico nazionale ed internazionale. Così come straordinari sono stati gli ospiti che hanno caratterizzato questa edizione e altrettanto straordinaria la promozione che si è fatta di Perugia e dell'Umbria in tutto il mondo". Lo afferma Donatella Tesei, presidente della Regione Umbria.

"La scelta della Regione di contribuire convintamente alla realizzazione della manifestazione - ha aggiunto - si è rivelata vincente e perfettamente in linea con quella che è la nostra visione, vale a dire sostenere ed essere al fianco di grandi eventi in grado di dare prestigio e aumentare la capacità attrattiva di un territorio come il nostro che dopo la pandemia ha ripreso ad ospitare turisti da tutta Europa e non solo. Così come vincente è stata la scelta di rilanciare e rendere funzionale l'aeroporto internazionale dell'Umbria che anche in questa occasione ha dimostrato, facendo registrare ottimi numeri, la sua grande e strategica utilità. Grazie e complimenti agli organizzatori e a tutti coloro che hanno permesso questo ennesimo successo del Festival".

"In questi giorni abbiamo vissuto una Perugia speciale, sempre più bella e internazionale con le sue strade e piazze piene, percorse da migliaia di persone provenienti da ogni parte del mondo" il commento del sindaco di Perugia Andrea Romizi. "Una Perugia che sa accogliere nelle sue magiche location, con l'auditorium San Francesco al Prato e gli altri luoghi inseriti nella splendida cornice del nostro centro storico" ha aggiunto.

