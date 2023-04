Morto uomo investito da un treno alle porte di Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 24 APR - Un uomo è morto nella serata di lunedì dopo essere stato investito da un treno regionale tra Perugia e Ponte San Giovanni lungo la linea Terontola-Foligno-Orte. Le cause di quanto successo sono in corso di accertamento da parte della polizia ferroviaria.

Secondo quanto si è appreso dalle Ferrovie il treno si è fermato fuori di una galleria, mentre il cadavere si trova all'interno, a circa a 500 metri dall'imbocco.

La circolazione ferroviaria è stata sospesa e in quel momento nessun altro convoglio era in linea.

Fino al termine servizio commerciale, alle una, sono programmati tre intercity e altrettanti regionali. È in corso la riprogrammazione dell'offerta commerciale e le Ferrovia hanno attivato il servizio sostitutivo con autobus. (ANSA).