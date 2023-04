Il sottosegretario Prisco alle celebrazioni 25 aprile a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 24 APR - Sarà un 25 aprile nella sua Perugia quello del sottosegretario al ministero dell'Interno Emanuele Prisco. L'esponente di FdI parteciperà infatti alle celebrazioni organizzate dalla Prefettura.

Tra gli appuntamenti del sottosegretario - è detto in una sua nota - al cimitero civico per la deposizione di corone di alloro al Sacello dei Caduti e sulle tombe delle medaglie d'Oro della Resistenza, in borgo XX giugno alla commemorazione dei patrioti fucilati dai nazi-fascisti e in via Masi per la deposizione di corone di alloro al monumento dell'Ara Pacis in memoria di tutti i caduti in guerra. (ANSA).