Grandinata in Umbria, spazzaneve in azione sulla Flaminia

È entrato in azione anche uno spazzaneve dell'Anas sulla Flaminia in Umbria per una forte grandinata che ha interessato tra Terni e Spoleto e più precisamente tra le località di San Carlo e Molinaccio. Il traffico è rimasto inizialmente bloccato in entrambe le direzioni. Sul posto diverso personale dell'Anas, insieme a polizia Stradale e vigili del fuoco.

In seguito alla precipitazione, la Flaminia è stata coperta nel primo pomeriggio da una coltre bianca, simile a neve ma in realtà grandine che in alcuni punti ha raggiunto l'altezza di una decina di centimetri.

Disagi per il maltempo anche in diverse aree di Terni e di Spoleto. Violente precipitazioni si sono infatti abbattute nella zona di Casteltodino - San Gemini - Montecastrilli, ma anche in Valnerina e Valserra. Un mezzo pesante e altri in difficoltà sono stati segnalati su strade secondarie, fra La Castagna, a Terni, e Molinaccio di Spoleto.