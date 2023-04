Automobilisti soccorsi dopo una grandinata su strada in Umbria

(ANSA) - TERNI, 24 APR - Sono intervenute anche tre pattuglie della polizia stradale e i vigili del fuoco in soccorso degli automobilisti bloccati sulla Flaminia tra Terni e Spoleto in seguito a una copiosa e anomala grandinata. La strada, inizialmente chiusa, è stata ora riaperta anche se sono ancora in corso le operazioni di pulizia della Strada.

In ausilio alla polstrada di Terni è giunta sul posto anche una volante del commissariato di Spoleto. (ANSA).