Matteo Salvini a Terni mercoledì 26 aprile

(ANSA) - PERUGIA, 23 APR - Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e segretario federale della Lega Matteo Salvini sarà a Terni mercoledì 26 aprile. Appuntamento alle ore 20.00 al Garden Hotel di via Bramante per incontrare a cena i cittadini insieme agli esponenti del partito, amministratori regionali e locali e candidati della Lega Umbria alle prossime elezioni amministrative. Sarà occasione per Matteo Salvini di tracciare un bilancio sull'attività di governo e approfondire gli obiettivi da raggiungere per il rilancio del territorio.

"Matteo Salvini in pochi mesi di governo - osservano in una nota il segretario regionale Lega Umbria Virginio Caparvi e il vicesegretario Valeria Alessandrini - ha dimostrato che le cose si possono fare se c'è volontà di farle. Lo sblocco di cantieri strategici e la definizione di opere di fondamentale importanza sono la testimonianza di un cambio di passo storico determinato dal nuovo approccio del ministro Matteo Salvini e della Lega al governo del Paese nel superare vincoli e burocrazia, dare più fiducia alle imprese e abbattere i 'no' ideologici che per troppi anni hanno confinato l'Italia nell'immobilismo".

"A Terni vogliamo garantire lo stesso metodo di lavoro - concludono Caparvi e Alessandrini - abbiamo messo a disposizione della coalizione di centrodestra una lista di persone capaci e competenti con le quali proseguire nel percorso intrapreso cinque anni fa per il rilancio di Terni". (ANSA).