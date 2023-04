Agabiti, grande soddisfazione per la presenza di turisti

(ANSA) - PERUGIA, 23 APR - "La forte presenza di turisti in Umbria rappresenta motivo di grande soddisfazione: dopo i grandi numeri registrati nella stagione autunnale e invernale, abbiamo puntato ad una promozione turistica della stagione primaverile forti del fatto che l'Umbria è una regione da scoprire in tutte le stagioni. Proprio per questo l'Assessorato al Turismo della Regione Umbria, ha deciso di investire su una promozione turistica spalmata in tutti i mesi dell'anno e che esalta le città, i borghi, la cultura, l'arte, l'enogastronomia". E' quanto afferma l'asessore regionale Paola Agabiti.

"Il 2023 - prosegue - rappresenta un anno importante per L'Umbria: non l'anno della ripresa, ma del rilancio di un territorio da scoprire lentamente con un ventaglio ampio di offerte che possono catturare un pubblico sempre più vasto e di tutte le età.

Gli arrivi di questi giorni ci motivano ancor di più a lavorare per far diventare l'Umbria una regione che rimane nel cuore e dove, una volta conosciuta, si vuole ritornare". (ANSA).