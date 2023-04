Rallentato il traffico sull'A1 per fermare un mezzo in fuga

(ANSA) - PERUGIA, 22 APR - Per evitare un controllo dei carabinieri, il conducente di una vettura ha messo in atto manovre pericolose all'interno del centro abitato di Orvieto, poi ha forzato l'ingresso in autostrada, dove per fermare la corsa del mezzo, è stato necessario rallentare il traffico da parte delle forze dell'ordine. Gli occupanti hanno quindi abbandonato l'auto e sono fuggiti a piedi.

Il veicolo era stato segnalato dopo alcuni furti in abitazione.

Dopo essere stato rintracciato da una pattuglia dell'Arma, è stato avvicinato nel tentativo di fermarlo per un controllo. Il mezzo ha però accelerato l'andatura e, dopo alcune manovre pericolose è entrato in autostrada. Mentre la pattuglia proseguiva l'inseguimento, la centrale operativa ha avvisato la polizia stradale. E' stato così possibile creare un rallentamento sul tratto autostradale, impedendo al mezzo di allontanarsi. Gli occupanti hanno quindi abbandonato l'auto ai bordi dell'autostrada e sono fuggiti a piedi per i terreni limitrofi.

Il veicolo è stato sequestrato e al suo interno sono stati trovati numerosi attrezzi per lo scasso. È stato poi accertato che lo stesso era stato rubato nei mesi precedenti e utilizzato per compiere vari reati sul territorio. Le indagini sono in corso. (ANSA).