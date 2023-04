Incidente nel Maceratese, morto un motociclista

(ANSA) - PERUGIA, 22 APR - Raffica di incidenti stradali nel Maceratese sabato 22, l'ultimo dei quali mortale verso le 15.

Sulla Strada provinciale che collega Sant'Ilario a Fiordimonte, in territorio del Comune di Valfornace, si sono scontrati un'auto e una moto: è deceduto il conducente del motociclo.

Secondo quanto riportano le testate locali, la vittima era un quarantenne umbro, residente a Terni; inutili per lui i soccorsi dei sanitari e dell'eliambulanza che è rientrata alla base.

Sul posto anche carabinieri e vigili del fuoco per la messa in sicurezza della sede stradale. E' il secondo motociclista morto in due giorni: ieri a Camerino era deceduto un 62enne di Ancona.

(ANSA).