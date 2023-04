Al via la "Mostra Arte Antiquariato Bastia Umbra"

(ANSA) - PERUGIA, 22 APR - Con 74 gallerie di arte antica, moderna e contemporanea di tutta Italia e uno stand dalla Germania, sabato 22 aprile ha preso il via Assisi Mostra Arte Antiquariato Bastia Umbra ("Amab") che andrà avanti fino al primo maggio a Bastia Umbra nei padiglioni di Umbriafiere.

"Siamo orgogliosi di ridare vita a questa manifestazione così importante per il nostro territorio, dopo gli anni di sospensione dovuti al lockdown. Si respira già una bella aria, molta energia e molto entusiasmo", ha affermato Emo Antinori Petrini, che con il figlio Leonardo ha organizzato questa 48/a edizione della mostra. Il presidente di Amab Andrea Tattini ha evidenziato che l'obiettivo "è quello di far diventare la mostra dell'arte antica, vista anche l'apertura verso l'arte moderna e contemporanea, un punto di riferimento in Italia del bello".

"L'Umbria - ha detto Donatella Tesei, presidente della Regione - è in questo momento al centro di interessi internazionali, se pensiamo al Festival del giornalismo che si sta svolgendo a Perugia e l'imminente arrivo anche del Festival dell'architettura Seed tra Perugia e Assisi. La parte che svolge tutto l'anno Umbriafiere e ora soprattutto grazie alla mostra antiquaria è altrettanto importante. Quello di Bastia è un centro fieristico ormai di riferimento nazionale e stiamo lavorando, con Umbriafiere e con il Comune, per interventi che migliorino il sito per renderlo più funzionale e con altri utilizzi di interesse. In Umbria insomma c'è ora una vivacità non scontata grazie anche ad un lavoro di squadra, come mi piace sempre sottolineare".

La mostra presenta anche una sezione dedicata all'arte contemporanea. Gli artisti Gabriella Barbonari, Mauro Bordini, Stefano Chiacchella, Stefania Rosichetti, Saverio Spoldi, riuniti nello stand "Prospettive Umbre d'autore", durante l'inaugurazione hanno iniziato a lavorare ad un omaggio al Perugino, Pietro Vannucci, ai suoi luoghi e ai suoi cieli, in una performance che li vedrà ancora dipingere a tre metri di altezza, su piattaforme messe in sicurezza.

E' stato anche allestito uno spazio gastronomico dedicato alle eccellenze regionali umbre. (ANSA).