Premiati i vincitori di "Raccontami l'Umbria"

(ANSA) - PERUGIA, 21 APR - Si è svolta a Perugia, nell'ambito del Festival internazionale del giornalismo, la premiazione della 13/a edizione del concorso giornalistico internazionale "Raccontami l'Umbria - Stories on Umbria" , ideato e organizzato dalla Camera di commercio dell'Umbria con il patrocinio dell'Ordine nazionale dei giornalisti.

Il presidente della Camera di commercio dell'Umbria, Giorgio Mencaroni, ha affermato che "questa edizione del concorso conferma quanto il nostro intento di creare un nuovo format di comunicazione del territorio, in grado di far conoscere nel mondo il valore dell'Umbria, le sue unicità e i caratteri distintivi di un sistema produttivo di grande qualità, sia stato lungimirante. Come ente camerale siamo particolarmente soddisfatti di lavori presentati".

Anche il presidente della commissione, Bruno Gambacorta, ha evidenziato l'alta qualità dei lavori e il fatto che questa edizione si sia caratterizzata per le numerose candidature di video. "Una caratteristica di questo premio - ha osservato - è la sua vivacità".

Per la sezione turismo, ambiente e cultura, vincitrice è la giornalista bergamasca Vannina Patanè per l'articolo "La città che vive d'Arte. Spoleto" pubblicato su Bell'Italia. Per la sezione Umbria del gusto il premio è stato assegnato ad Alessio Turazza per il suo articolo "Trebbiano spoletino. Umbria in bianco oltre il rosso Sagrantino" uscito sulle pagine di Gambero Rosso. Per la sezione video ha vinto Francesca Pedrazza Gorlero, produttrice italiana di "Italy Made with Love - Umbria", trasmesso dalla Pbs, azienda statunitense di televisione pubblica.

Il Premio della giuria è andato alla folignate Luciana Barbetti per il suo video reportage "Quintana, storia ed emozioni" andato in onda sul TgR Umbria e San Marino Tv.

Il Premio scuole di giornalismo è stato assegnato a Silvia Donnini, con il suo video "A Città di Castello si celebra la trifola bianca dell'Alto Tevere Umbro", andato in onda su Studio Aperto di Italia 1.

Menzioni speciali al ternano Arnaldo Casali per il suo "Valentino: uno, nessuno o centomila?" pubblicato sul periodico "Medioevo" e al giovane perugino Luca Marroni per il video "Umbria Nascosta, Grotta del Monte Cucco", andato in onda su Umbria TV. (ANSA).