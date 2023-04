Avviso pubblico ospedale Perugia per dirigente ingegnere

(ANSA) - PERUGIA, 21 APR - L' Azienda ospedaliera di Perugia ha bandito un avviso pubblico per titoli e colloquio (scadenza 18 maggio) per l'assunzione a tempo determinato di un dirigente ingegnere cui conferire l'incarico di direzione della struttura complessa "tecnico patrimoniale".

Requisiti sono laurea specialistica-magistrale in ingegneria civile, ingegneria edile, ingegneria edile-architettura, ingegneria elettrica, ingegneria meccanica, scienza e ingegneria dei materiali, ingegneria dell'automazione, ingegneria della sicurezza e ingegneria elettronica, anzianità di servizio dirigenziale quinquennale e iscrizione all'ordine professionale.

Link per approfondimento: https://www.ospedale.perugia.it/bandi/avviso-pubblico-per-titoli -e-colloquio-per-lassu… (ANSA).