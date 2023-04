Prisco, altri freni ai trafficanti esseri umani

(ANSA) - PERUGIA, 20 APR - "Con il decreto varato oggi in Senato potenziato con gli emendamenti di maggioranza del centrodestra e del governo, si mettono ulteriori freni ai trafficanti esseri umani anche della rotta balcanica": lo sottolinea il sottosegretario all'Interno Emanuele Prisco. "La stretta sulla protezione speciale, come aveva annunciato il presidente Meloni alle Camere e come tutto il centrodestra ha compattamente sostenuto, permetterà di evitare una stortura tutta italiana che consentiva di restare illegalmente sul territorio italiano a chi non ha diritto" ha aggiunto.

Secondo l'esponente di FdI "la protezione viene così ridotta ad alcune fattispecie eccezionali legate a casi eccezionali, salvaguardando diritti e prerogative di chi scappa realmente dalle guerre e dalle persecuzioni e favorendo allo stesso tempo solo l'immigrazione regolare, secondo le necessità della nostra nazione e delle nostre imprese". "Si accelererà così anche sui rimpatri, proseguendo il lavoro avviato a Bruxelles dal Governo Meloni per fermare le partenze" ha concluso Prisco. (ANSA).