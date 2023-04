Nessun disagio per treni Umbria dopo merci deragliato

(ANSA) - PERUGIA, 20 APR - Nessun disagio particolare per la circolazione dei treni in Umbria a seguito dell'interruzione della circolazione provocata dal deragliamento di un carro merci a Firenze.

Secondo quanto appreso dall'ANSA l'unico convoglio per il quale ci sono stati disagi nella regione è il Frecciarossa 9300 delle 5,24 da Perugia che non è partito.

Per il resto si è registrato soltanto qualche lieve ritardo per i treni regionali che però non hanno portato a disagi e disservizi.

A seguito dell'incidente Trenitalia ha potenziato l'assistenza nelle principali stazioni e rafforzato il servizio di customer care per i passeggeri. (ANSA).