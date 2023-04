Its Umbria Academy presenta l'offerta formativa

(ANSA) - PERUGIA, 20 APR - Nuovi percorsi formativi post diploma e 200 mila euro in borse di studio per il biennio 2023-2025 di Its Umbria Academy, realtà di eccellenza nel sistema dell'istruzione tecnologica terziaria e ai primi posti del ranking nazionale redatto dal Ministero dell'Istruzione e del merito: le nuove opportunità saranno illustrate nel corso di una conferenza stampa che si terrà oggi giovedì 20 aprile, alle 12.15, a Palazzo Donini, a Perugia.

All'incontro interverranno l'assessore regionale allo Sviluppo economico Michele Fioroni, Vasco Gargaglia, vicepresidente di Its Umbria Academy, Nicola Modugno e Oscar Proietti, direttore e vicedirettore responsabile tecnico scientifico di Its Umbria Academy.

Attraverso i percorsi di Its - si legge in un comunicato della Regione -, i giovani "entrano in contatto con una didattica innovativa ed esperienziale, basata su programmi e docenze elaborati dalle imprese e realizzati in laboratori attrezzati con le più moderne tecnologie". Un'offerta curriculare completa le cui lezioni si svolgeranno nei tre poli didattici di Perugia, Foligno e Terni e che si articola negli indirizzi meccatronica, information technology, biotecnologie ed economia circolare, agroalimentare, marketing internazionalizzazione e amministrazione di impresa, turismo, efficienza energetica ed edilizia. (ANSA).