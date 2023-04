I consiglieri Mancini e Puletti in visita a Valfabbrica

(ANSA) - VALFABBRICA (PERUGIA), 20 APR - I consiglieri regionali della Lega Valerio Mancini, presidente della Commissione Agricoltura, ambiente e protezione Civile, e Manuela Puletti, hanno fatto visita al Centro operativo comunale di Valfabbrica insieme al sindaco Enrico Bacoccoli e agli assessori Comunali Camilla Barbero e Lorena Caneschi.

"Il Coc - hanno ricordato gli esponenti leghisti in una nota - è stato inaugurato a dicembre 2022 su volontà dell'amministrazione comunale, che ha finanziato l'iniziativa con risorse proprie, e anche grazie alla collaborazione e al sostegno della Protezione civile comunale e della Croce rossa.

La visita è stata l'occasione per confrontarci con gli amministratori comunali in merito alla diga di Casanuova sul fiume Chiascio, che costituisce uno strumento strategico per sopperire alle necessità idropotabili e idriche di gran parte dell'Umbria, ma che rappresenta anche un costo in termini ambientali per i territori su cui è stata realizzata. In una delle prossime sedute del Consiglio Regionale discuteremo un'interrogazione proprio per sapere se possono essere previste compensazioni per i territori dei Comuni di Valfabbrica e di Gubbio sui cui insiste la diga. Già nella legge sulle grandi derivazioni idroelettriche grazie alla Lega è stata introdotta una disposizione finalizzata a destinare una quota delle entrate derivanti dalla componente fissa dei canoni a tutti i Comuni territorialmente interessati dagli impianti di grande derivazione e chiederemo di fare altrettanto per i comuni nei quali insiste la Diga di Casanuova. Nel corso dell'incontro il sindaco Bacoccoli ci ha informato anche del disagio che il territorio sta vivendo a causa della chiusura della strada Francescana che collega Valfabbrica con Gubbio disposta dall'Ente acque umbre toscane già dal maggio 2021 poiché classificato come pericoloso. E' un peccato che una strada che consente di godere di un panorama mozzafiato sia inaccessibile.

Ci attiveremo per capire le motivazioni che ne impediscono la fruibilità, mettendo le varie amministrazioni a confronto.

Vogliamo permettere a turisti e cittadini di percorrerla".

(ANSA).