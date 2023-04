Assessore Fioroni, Regione crede fortemente in Its Academy

(ANSA) - PERUGIA, 20 APR - "La Giunta regionale crede fortemente negli Its Academy come occasione per consentire alle imprese di trovare quelle competenze che oggi latitano, ma anche per le famiglie di indirizzare i propri figli verso un percorso formativo che garantisce la quasi certezza dell'occupazione e l'acquisizione di competenze spendibili negli anni che verranno": è quanto ha detto l'assessore regionale allo Sviluppo economico, Michele Fioroni, illustrando i nuovi percorsi forma post diploma. Ha inoltre ribadito "il ruolo strategico degli Its nel saper recuperare il gap accumulato rispetto agli altri Paesi europei, sul tema delle nuove competenze, tematica nella quale l'Italia è rimasta indietro a causa di una diffidenza a tratti elitaria che ha fatto scivolare le scuole tecniche in una sorta di ghetto della formazione".

L'assessore ha sottolineato, infine, che oggi per un giovane scegliere Its significa "intraprendere un percorso di vita con un lavoro stabile, ricco di gratificazioni e non già una scelta formativa di serie b". (ANSA).