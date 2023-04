A Perugia si studia l'economia della transizione ecologica

(ANSA) - PERUGIA, 20 APR - All'Università degli Studi di Perugia ora è possibile studiare il diritto ed economia della transizione ecologica. Ha infatti preso il via il corso post laurea di perfezionamento di alta formazione al quale partecipano 20 studenti, anche di fuori regione. L'iniziativa è del Centro interistituzionale di studi e alta formazione in materia ambientale, istituito grazie a una convenzione tra Ateneo e Arpa Umbria.

Una occasione "esemplare e virtuosa di collaborazione tra le istituzioni del territorio e per il territorio" lo ha definito il rettore Maurizio Oliviero durante la presentazione a Palazzo Murena. "E' l'unico esempio in Italia - ha aggiunto - di collaborazione interistituzionale e per questo ci sono le condizioni per farlo diventare un punto di riferimento. Le ambizioni che hanno accompagnato la creazione di Cisafa sono infatti quelle di rendere questo Centro una eccellenza, sia per la nostra regione sia per l'intero territorio nazionale nelle importanti tematiche scientifiche che riguardano l'ambiente, sia in prospettiva economico-giuridica, sia in quella socio-antropologica che, non in ultimo, in quella tecnico-scientifica".

Luca Proietti, direttore generale Arpa Umbria, ha definito il progetto "una straordinaria occasione per fare del bene al territorio". "L'avvio di questo primo corso - ha aggiunto - è motivo di grande orgoglio per Arpa Umbria perché consolidiamo così il progetto avviato già con una seconda interessante proposta formativa questa volta in tema socio antropologico ricordando che sono già aperte anche le iscrizioni alla Summer school in Patrimoni, salute, conflitto e formazione in materia ambientale". (ANSA).