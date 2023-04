Oltre 150mila tulipani per la festa a Castiglione del lago

(ANSA) - PERUGIA, 19 APR - Saranno oltre 150mila i tulipani protagonisti della festa che Castiglione del lago dedica a questo fiore dal 21 aprile al primo maggio. Circa un milione i petali che verranno utilizzati, quattro i carri allegorici che hanno richiesto tre mesi di lavoro per la loro creazione e quattro "I borghi più belli d'Italia" gemellati e presenti all'evento con le proprie delegazioni in costume.

L'appuntamento - presentato a Roma - avrà nelle sfilate di domenica 23, martedì 25 e domenica 30 aprile (quest'ultima in notturna) i momenti centrali.

"Aggregazione, senso di appartenenza, tradizione e storia, voglia di accogliere i visitatori e di scommettere sul futuro del proprio territorio" sono state le parole chiave utilizzate da Fiorello Primi, presidente dei borghi più belli d'Italia, e dal testimonial Osvaldo Bevilacqua, secondo quanto riporta un comunicato degli organizzatori.

Per Marco Cecchetti, presidente dell'associazione Eventi Castiglione del lago, "in mezzo al tripudio di colori e profumi ben abbinati ai sapori eno-gastronomici del territorio, a rubare la scena sarà l'opera di tanti castiglionesi che con abilità e sacrificio hanno fatto di tutto per garantire uno spettacolo unico".

Un volano turistico considerevole, che secondo il consigliere di amministrazione di Enit-Agenzia nazionale del turismo Sandro Pappalardo testimonia "la fertilità di iniziative che per il 2023 porta a prevedere il sorpasso dei dati del boom registrato su tutto il territorio nazionale nel 2019, dopo i duri anni dell'epoca-Covid". "Castiglione del lago - ha sottolineato - si candida di diritto ad autentico esempio di borgo sul territorio dove si possono ben ritrovare quelle caratteristiche richieste da migliaia di turisti".

Il sindaco della cittadina lacustre, nonché presidente dell'Unione dei Comuni del Trasimeno, Matteo Burico, ha sottolineato che la Festa del tulipano è "un'esperienza modello che sta mettendo in rete tanti borghi capaci di rappresentare il marketing migliore per valorizzare tanti territori della penisola". (ANSA).