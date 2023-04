Ascani, sanità umbra è in affanno da troppo tempo

(ANSA) - PERUGIA, 19 APR - L'on. Anna Ascani, Pd, ha annunciato di avere depositato un'interrogazione al Ministro della Salute "a seguito della pubblicazione dei dati elaborati dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), che certificano una flessione del numero di esami effettuati nella regione Umbria". "La sanità umbra è in affanno da ormai troppo tempo. A causa delle ormai note criticità relative alla integrazione effettiva tra strutture sanitarie e territorio, i cittadini umbri sono sempre più costretti a mettere mano al portafoglio per curarsi" afferma.

"Una nuova programmazione e una diversa organizzazione dei servizi non è più rinviabile - sostiene Ascani in una nota - se vogliamo evitare che gli assistiti siano obbligati a orientarsi verso il regime privatistico e, chi non può permetterselo, sia addirittura costretto a rinunciare alle cure. Pertanto, ho depositato un'interrogazione per chiedere al governo quali iniziative intenda promuovere affinché tutte le Regioni, e in particolare l'Umbria, tornino a garantire l'accessibilità in tempi adeguati a prestazioni ambulatoriali e diagnostiche, abbattendo le liste di attesa e, allo stesso tempo, recuperando tutte le prestazioni sanitarie arretrate". (ANSA).