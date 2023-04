Tesei, obiettivo è coniugare fondi Pnrr con comunitari

(ANSA) - PERUGIA, 18 APR - "Il nostro obiettivo rimane di coniugare i fondi Pnrr, specialmente su alcune linee di indirizzo, con quelli comunitari per incrementare il più possibile l'eccezionale cifra complessiva, di quasi 3,5 miliardi di euro, che abbiamo saputo portare in Umbria, oltre a fare in modo che questa sia utilizzata in modo molto efficace da qui al 2027": lo ha affermato la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, rispondendo al question time sullo stato di avanzamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza in Umbria.

Tesei ha anche evidenziato di guardare quindi con attenzione ad un'altra potenziale sfida. "Se vi sarà una riprogrammazione nazionale di fondi Pnrr che non possono essere spesi per motivi di realizzazione temporale - ha aggiunto -, naturalmente la nostra regione si farà trovare pronta per intercettare, se ce ne sarà concessa l'occasione, anche quelle eventuali risorse che possono essere oggetto di riprogrammazione".

Tutte risorse, ha proseguito la presidente della Giunta, "che costituiranno la base fondante dello sviluppo futuro della nostra regione". "Umbria che partiva - ha concluso Tesei - dai dati del 2019 veramente molto preoccupanti e che ora sta facendo un percorso di crescita che noi vorremmo diventasse strutturale.

Naturalmente queste risorse sono proprio volte a sostenere questo progresso per far sì che sia duraturo e stabile". (ANSA).